«В маму?» Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным диалогом на камеру с сыном

Ксения Собчак позабавила подписчиков записанным на камеру разговором с трехлетним сыном. На видео, которое телеведущая выложила на своей странице в Instagram, они с Платоном отдыхают и беседуют в кресле после душа или бассейна — оба с мокрыми волосами и завернуты в белоснежные махровые полотенца. Сначала мальчик трогательно поет песню на непонятном языке, а потом выясняется, что он хочет пойти покушать в ресторан. На вопрос, почему не дома, Платон объясняет, не раздумывая.

Instagram @xenia_sobchak

«Потому что мне не нравится дома. Не нравится», — говорит мальчик.

«Ну то есть ты в маму, да? Любишь в ресторане есть», — делает вывод Ксения.

«Угу», — подтверждает Платон.

Телезвезда также похвасталась первыми спортивными достижениями сына. На фото — Платон в лыжном костюме, очках и шлеме стоит на маленьких лыжах на снежном склоне. Подписчики, правда сразу обратили внимание, что вид у лыжника что-то совсем нерадостный, и глаза явно на мокром месте.

«Там были рыданья „мама не хочу на гору“, но потом он мужественно принял свою судьбу», — пояснила Собчак в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете, чем тут же и похвастаться в соцсетях, вдохновив тем самым на новый саркастический стих Сергея Шнурова.