Очередной шпагат Анастасии Волочковой разделил ее подписчиков в Instagram на два лагеря. Балерина выложила фото из Таиланда, где наслаждается отдыхом с конца декабря. В кадре звезда в розовом купальнике растянулась в гамаке, но не лежа, а сидя.
«Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию», — написала Волочкова под снимком.
Поклонники Анастасии знают о ее слабости к традиционным водным процедурам и привычке демонстрировать великолепную растяжку, поэтому фото балерины из тропической страны не вызвало удивления, зато многие обвинили знаменитость в однообразии.
«Вы кроме шпагатов что-нибудь умеете делать?»
«Шпагат — банально уже. Может, что-нибудь новое?» — возмутились пользователи.
Верные фолловеры, напротив, поддержали любимицу и сказали ей «так держать».
«Оригинально гамак обыграла! Молодец!»
«Надо отдать ей должное — шпагат шикарен»;
«Потрясающе, Анастасия! Смотрю на тебя и не перестаю восхищаться. Красотка! Утирай им все носы! Чтобы не пищали! Жду больше шпагатов», — ответили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова снялась топлес у бассейна.