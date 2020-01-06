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Теперь и в Таиланде: Волочкова продемонстрировала шпагат в гамаке — фото

, 0:24 | Валентин Черников Фото 141

Балерина похвасталась своей растяжкой в тропической стране, но не все поклонники оценили новое фото.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Очередной шпагат Анастасии Волочковой разделил ее подписчиков в Instagram на два лагеря. Балерина выложила фото из Таиланда, где наслаждается отдыхом с конца декабря. В кадре звезда в розовом купальнике растянулась в гамаке, но не лежа, а сидя.

«Русскую баню, ледяную купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию», — написала Волочкова под снимком.

Instagram @volochkova_art

Поклонники Анастасии знают о ее слабости к традиционным водным процедурам и привычке демонстрировать великолепную растяжку, поэтому фото балерины из тропической страны не вызвало удивления, зато многие обвинили знаменитость в однообразии.

«Вы кроме шпагатов что-нибудь умеете делать?»

«Шпагат — банально уже. Может, что-нибудь новое?» — возмутились пользователи.

Верные фолловеры, напротив, поддержали любимицу и сказали ей «так держать».

«Оригинально гамак обыграла! Молодец!»

«Надо отдать ей должное — шпагат шикарен»;

«Потрясающе, Анастасия! Смотрю на тебя и не перестаю восхищаться. Красотка! Утирай им все носы! Чтобы не пищали! Жду больше шпагатов», — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова снялась топлес у бассейна.

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