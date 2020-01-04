«Погоня за ушедшей молодостью»: Волочкова снялась топлес у бассейна

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде и радовать подписчиков ежедневными публикациями. Танцовщица решила добавить щепотку эротичности в кадре и снялась топлес, прикрыв грудь руками.

В ролике знаменитость лежит на парапете бассейна, расположенного на частной вилле, на которой она остановилась на время январских праздников. Артистка почти полностью оголилась, оставив только низ купальника. Видеозаписью она поделилась на своей странице в Instagram.

«Утренний Тайский бриз…», — подписала пост звезда.

Подписчики ужаснулись такому ролику, обвинив 43-летнюю балерину в пошлости и безвкусности. Недавно она выкладывала прекрасные фото и видео в одежде, которые гораздо больше понравились ее подписчикам.

«Вот же красивые фото в платьях, костюмах, зачем вся эта пошлость?»;

«А тут погоня за ушедшей молодостью»;

«Уже не знает, как еще оголиться, чтобы кто-нибудь обратил внимание», — прокомментировали пользователи.

Instagram @volochkova_art

Однако преданные фанаты не увидели минусов данной публикации и в восторге стали комментировать видео, отмечая, как же грациозно и изящно Волочкова позирует.

«Потрясающе!!! Какая красота! Настя, вы супер»;

«Настя, Вы Шикарная!»;

«Красота какая!!! Достойное видео, эротично, нежно, атмосферно»;

«Какие ноги!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова полностью обнажилась и дала отпор хейтерам.