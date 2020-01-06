Папарацци засняли похудевшего Брэдли Купера в день его 45-летия

Папарацци сняли Брэдли Купера в день его рождения городе Санта-Моника, звезде фильма «Мальчишник в Вегасе» исполнилось 45 лет. Актер был одет в голубые джинсы и белую футболку поло. Голову прикрывала темная кепка, а на глазах красовались солнцезащитные очки.

Еще совсем недавно поклонники Купера очень за него переживали. После расставания с Ириной Шейк артист отпустил усы, поправился и, по мнению некоторых фанатов, стал выглядеть неважно. Однако на снимке, который сделали папарацци в день его юбилея, Брэдли выглядит довольно бодрым и заметно похудевшим.

Давняя подруга Купера и его коллега по фильму «Американский снайпер» Сиенна Миллер ранее отмечала, что артист в последнее время с головой ушел в работу.

Российская модель Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались около четырех лет — у пары родилась дочь Лея, но в 2019 году пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк снялась топлес.