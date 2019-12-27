«Боже, благослови россиянок!»: Ирина Шейк снялась топлес

Жаркое фото Ирины Шейк раззадорило пользователей Instagram. Супермодель выложила снимок, на котором позирует топлес. Она стоит вполоборота на коленях в воде посреди лазурного побережья. Из одежды на ней только нижняя часть купальника.

Instagram @irinashayk

Ирина смотрит в камеру пронзительным взглядом, ее глаза цвета неба покорили поклонников, а фигура вызвала просто шквал восхищенных комментарией.

«Моя русская королева!»

«Брэдли (Купер — Прим. ред.), должно быть, умирает при виде этого!»

«Ты, наверное, дразнишь меня!»

«Шикарная модель. Действительно натуральная красавица»;

«Красотка, богиня, супер-шикарная принцесса!»

«Боже, благослови россиянок! С Рождеством, Ирина!» — ответили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексуальная Ирина Шейк станцевала стриптиз в нижнем белье.