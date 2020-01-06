Россиянин погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Грузии

Россиянин погиб под лавиной на грузинском горнолыжном курорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Трагедия произошла в административном крае в центре Грузии — Мцхета-Мтианети. Известно, что гражданин России пропал еще в воскресение, 5 января. Однако спасателям удалось обнаружить тело россиянина только на следующий день.

«Сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым», — рассказал представитель пресс-службы МВД.

Сход лавин на территории Грузии явление довольно нередкое. Часто из-за непогоды власти закрывают для проезда всех видов транспорта дороги и трассы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре экстремала попали под лавину в Грузии. Один из участников туристической группы с переломами конечностей был госпитализирован.