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  4. Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати в Доминикану

Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати в Доминикану

, 15:37 | Алиса Старжевская Видео 58

Маленький Ратмир отдыхает на побережье Карибского моря вместе с остальными членами семьи.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вместе с супругом, его семьей и сыном Ратмиром отправились покорять солнечные пляжи Доминиканы. Подробностями поездки модель решила поделиться в блоге в Instagram.

На кадрах в сторис виднеются крыши местных домов, белоснежные яхты и высокие тропические пальмы. К удивлению поклонников пары, Волконская-Решетова выложила фотографию малыша Ратмира — девушка традиционно закрыла лицо наследника смайликом.

«Как Тимурычу тут хорошо», — написала Анастасия Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

На снимке мальчик лежит с игрушками на одеяле.

Вместе с бизнесменом на отдых отправилась его мама Симона Юнусова и старшая дочь Алиса, которую ему родила экс-возлюбленная Алена Шишкова. Как утверждает родительница певца, на отдыхе каждый член семьи нашел себе развлечение.

«Мелкий «во фраке» (для тех, кого смущает слово — «раздетый), лежит под пальмой и наслаждается волей, не ограниченной условностями городской жизни. Алиса с инструктором в океане, папа с сотоварищами тоже где-то там, а я на берегу наблюдаю за этой идиллией» — пишет звездная бабушка.

Поклонники звездного семейства выразили единодушное мнение — близкие Тимати отлично проводят время на новогодних каникулах.

«Восхищаюсь вами»;

«Идеально»;

«Алиса умничка, бесстрашная девочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова и Тимати устроили фотосессию в стиле семьи Кардашьян.

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