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«Классные котики»: Решетова и Тимати устроили фотосессию в стиле семьи Кардашьян

, 15:00 | Мия Субботина Фото 403

Модель опубликовала на своей странице в соцсети серию трогательных снимков с возлюбленным и сыном.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова опубликовала совместные кадры с Тимати и сыном Ратмиром на своей странице в Instagram. В кадре 36-летний Тимати и 23-летняя Анастасия Решетова, предстали в брендовой одежде песочного оттенка. Они по очереди держат малыша на руках. Также музыкант позволил себе подурачиться во время съемки и показать наследнику язык. На снимки попал и один из домашних любимцев пары.

«С 2020-м вас от всей нашей банды!» — подписала серию снимков модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подписчики восхитились такой милой фотосессией и отметили, что кадры получились в стиле одной известной семьи — Ким Кардашьян и Канье Уэста.

«Классные котики. С Новым годом!»;

«Красавчики! Любви, счастья, здоровья вашей красивой семье»;

«Пусть ваша банда растет в количестве! Всех благ в Новом году и исполнения задуманного»;

«На последней фотке так на Ким и Канье похожи образом»;

«Мне кажется, Тимур великолепный отец, вы — прекрасная семья, счастья вам в Новом Году», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Решетова пожаловалась на трудности материнства.

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