Экс-участница «Дома-2» оголила стройные ножки на капоте Rolls-Royce

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост опубликовала в Instagram весьма пикантное фото. На снимке модель позирует в черном вечернем платье с откровенным эротичным вырезом сбоку. Для фотосессии манекенщица выбрала оригинальную локацию — капот автомобиля марки Rolls-Royce.
В подписи к фотографии звезда порассуждала о качествах идеальной женщины. Так, в топ-3 знаменитости вошли — «уверенность в себе; женственность и нежность; доброта».
Поклонники Леры Фрост пришли в полнейший восторг от «горячего» снимка. Стройные ножки манекенщицы в лакированных красных туфлях-лодочках буквально свели фанатов с ума.
За несколько часов соблазнительный снимок набрал более шести тысяч отметок «мне нравится». Подписичики оставили в комментариях под постом множество восхищенных комментариев.
«Красотка!»
«Оставайся такой же красоткой, ты лапуля!»
«Сногсшибательная, эффектная красотка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» Лера Фрост получила в день рождения подарки на пять миллионов рублей.