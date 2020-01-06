Экс-участница «Дома-2» оголила стройные ножки на капоте Rolls-Royce

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост опубликовала в Instagram весьма пикантное фото. На снимке модель позирует в черном вечернем платье с откровенным эротичным вырезом сбоку. Для фотосессии манекенщица выбрала оригинальную локацию — капот автомобиля марки Rolls-Royce.

В подписи к фотографии звезда порассуждала о качествах идеальной женщины. Так, в топ-3 знаменитости вошли — «уверенность в себе; женственность и нежность; доброта».

Поклонники Леры Фрост пришли в полнейший восторг от «горячего» снимка. Стройные ножки манекенщицы в лакированных красных туфлях-лодочках буквально свели фанатов с ума.

Instagram @lerafrost

За несколько часов соблазнительный снимок набрал более шести тысяч отметок «мне нравится». Подписичики оставили в комментариях под постом множество восхищенных комментариев.

«Красотка!»

«Оставайся такой же красоткой, ты лапуля!»

«Сногсшибательная, эффектная красотка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» Лера Фрост получила в день рождения подарки на пять миллионов рублей.