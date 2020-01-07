«Рождественская русалочка»: дочь Малинина в бикини поздравила фанатов с праздником

Дочь известного эстрадного певца Александра Малинина Устинья выложила фотопоздравление в свой личный блог в Instagram. Снимком на фоне тропического пейзажа девушка пожелала подписчикам счастливого Рождества.

Устинья отдыхает на тропическом Пхукете в Таиланде. Фотографией, сделанной на острове, наследница певца и решила поздравить фолловеров с праздником.

Снимок получился нежным и чувственным одновременно. Солнечные лучи едва касаются воды и струятся по белоснежным кудрявым локонам начинающей оперной певицы.

«Дорогие мои подписчики. Поздравляю вас с Рождеством Христовым!» — скромно написала девушка.

19-летняя Устинья имеет потрясающую фигуру. В роскошном бассейне девушка купается в узорчатом мини-бикини. Распущенные волосы кокетливо прикрывают грудь юной вокалистки.

Instagram @ustinya_malinina_official

Примечательно, что на фотопоздравлении Малинина отметила всю семью — маму Эмму, отца Александра и брата Фрола. Поклонники оживленно обсуждают образ Устиньи — в комментариях девушку мило сравнили с мифологическим персонажем.

«Кудряш»;

«Рождественская русалочка»;

«Прекрасная красавишна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Малинина принимает водные процедуры в Таиланде.