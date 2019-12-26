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«Грация, красота, обаяние!»: Дочь Малинина принимает водные процедуры в Таиланде

, 18:56 | Валентин Черников Фото 45

19-летняя Устинья Малинина поделилась снимками с отдыха.

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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Фото Устиньи Малининой из бассейна покорило ее подписчиков в Instagram. Дочь народного артиста поделилась с поклонниками кадрами с отдыха в Пхукете.

На таиландском острове молодая певица играла с обезьянами и попугаями, наблюдала за забавным слоном, поднималась к статуе Большого Будды в Чалонге, и приобщилась к культуре в местном буддийском храме.

Instagram @ustinya_malinina_official

Но самым чувственным снимком из поездки фанаты посчитали фото из бассейна. На нем Малинина позирует в розовом купальнике и украшениях. Девушка запечатлена в кадре по грудь. Снимка ее лица крупным планом хватило, чтобы собрать восторженные отзывы фанатов.

«Грация, красота, обаяние!»

«Папина копия, радость и гордость! Это счастье!»

«Очаровательная девушка», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Александра Малинина покорила сеть сказочным образом.

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