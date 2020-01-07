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  4. Путин прибыл в Стамбул после визита в Дамаск — видео

Путин прибыл в Стамбул после визита в Дамаск — видео

, 23:08 | Анастасия Игонина Видео 70

Официальные мероприятия с участием российского лидера запланированы на 8 января — глава РФ примет участие в открытии «Турецкого потока».

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, RT

Владимир Путин прибыл в Стамбул с официальным визитом. Борт российского президента приземлился в турецкой столице вечером 7 января.

Известно, что официальные мероприятия в рамках визита российского лидера начнутся завтра. На 8 января запланировано участие главы РФ в официальном открытии газопровода «Турецкий поток». Также в ходе поездки состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что в ходе встречи главы двух стран обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.

В Стамбул российский лидер прибыл из Дамаска, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин также посетил главный православный храм и главную мечеть страны. Храму президент РФ привез в подарок икону Девы Марии, а мечети подарил Коран XVII века.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин подарил икону Спасо-Преображенскому собору в Петербурге.

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