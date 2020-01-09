Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят новогодние каникулы в Куршевеле. Причем на отдых во французские Альпы звездная пара отправилась вместе с детьми — девятилетней дочерью режиссера от первого брака (с актрисой Дарьей Мороз) Анной и трехлетним сыном телеведущей и Максима Виторгана Платоном. Все звездное семейство встало на лыжи, о чем Собак и Богомолов отчитались в своих аккаунтах в Instagram.

«Мой герой! На третий день ездит сам и тормозит.️ Первый раз в Куршевеле всей семьей-с бабушкой, мужем и детьми. И да, с ужасом могу сообщить что детский отдых это кайф!» — написала Ксения, опубликовав видео катающегося на лыжах малыша.

Instagram @xenia_sobchak

Богомолов, в свою очередь, выложил в сеть ролик со съезжающей по склону Аней, а также похвастался своими достижениями.

«Первый раз в жизни стал на лыжи 5 дней назад. Чуткий тренер Ксения Собчак творит чудеса», — подписал видео режиссер.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ксения Собчак похвасталась, что прилетела с семейством в Куршевель на частном самолете, чем возмутила многих своих подписчиков в Instagram.