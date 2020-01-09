«По телу стекали струйки крови»: Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла

Плавание в Черном море едва не стоило жизни Елене Яковлевой. Об этом актриса рассказала в интервью порталу 7дней.ru.

Звезда экрана вспомнила, как студенткой третьего курса отправилась в Одессу на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом». Свободное время перед обратной поездкой девушка решила провести на пляже.

Яковлеву не тянуло в «кишащее» медузами море. Тем более, что она почти не умела плавать. Но очень хотелось уехать домой загоревшей. Молодая актриса решила, что лучший способ быстро покрыться загаром — попасть на волнорез.

«По-собачьи я поплыла. Не знала, что возле волнореза волны бьют в лицо… И стала тонуть. Люди на волнорезе думали, я шучу: там мелко, да и близко от берега», — поделилась народная артистка.

По словам звезды, она долго звала на помощь, но окружающие не спешили. В итоге ее все-таки вытащили на поверхность волнореза.

«По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно. Еще я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Кричала: «Хочу на берег, давайте спасательную лодку вызывать!» — призналась Яковлева.

С того случая Елена так и не научилась плавать. Теперь она опасается отдыхать у воды и заходить далеко в море, а на курорты летает, чтобы согреться и полюбоваться пейзажами.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок.