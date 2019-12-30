«Больно смотреть!» Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок

Сын российской актрисы Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных решил удалить татуировки с лица. Наследник артистки поделился первыми результаты исправления «ошибки молодости» в сети. В Instagram-аккаунте мастера по сведению перманентного рисунка опубликовано видео, на котором сыну знаменитости проводят процедуру «очистки» на подбородке.

На кадрах молодому человеку удаляют тату с помощью лазера. В течение съемки Денис Шальных несколько раз попросил специалиста остановиться — было слишком больно. В ролике видно, как постепенно лицо юноши приобретает свой первозданный вид.

Instagram @ekaterina__fedina

В комментариях к публикации подписчики разделились на два лагеря. Многие поддержали затею сына Елены Яковлевой и пожалели его из-за болезненных косметологических сеансов.

«Бедняжка, мне так жалко его»

«Больно смотреть!» — написали фолловеры.

Однако среди пользователей соцсети нашлись те, кому мучения сына Елены Яковлевой показались справедливыми.

«Так ему и надо. Зачем было делать столько и, тем более, на лице», — заявил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое.