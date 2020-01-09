Представительство прокомментировало новость о задержании свердловского постпреда

В представительстве губернатора Свердловской области в органах государственной власти РФ прокомментировали новость о задержании на территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Московской области постпреда Александра Овчарова и его коллеги Леонида Петухова по подозрению в браконьерстве.

В пресс-службе ведомства заявили, что опубликованная информация в СМИ не соответствует действительности.

«Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — говорится в тексте сообщения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве.