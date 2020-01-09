  1. Пятый канал
  4. Действия оппозиции в центре столицы Абхазии названы попыткой госпереворота

Действия оппозиции в центре столицы Абхазии названы попыткой госпереворота

, 15:48 | Василий Заика Видео 256

Масштабная акция протеста проходит на набережной Махаджиров в Сухуме. Есть пострадавшие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Томас Тхайцук; Facebook @apsny.today

Действия оппозиции в центре столицы Абхазии в администрации президента Рауля Хаджимбы назвали попыткой государственного переворота, сообщает Интерфакс. В ходе масштабной акции протеста митингующие штурмовали здание государственного органа власти на набережной Махаджиров в Сухуме.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — говорится в сообщении администрации президента Абхазии.

Нескольким протестующим удалось со второй попытки прорваться в здание органа власти. В администрации президента Абхазии выбиты стекла и двери. По неподтвержденным данным, есть несколько пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие пытаются ворваться в здание администрации президента Абхазии.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

Последние новости

16:51
В отношении актрисы Бочкаревой прекращено уголовное дело о хранении кокаина
16:41
Экипаж «КАМАЗ-мастер» Каргинова лидирует в общем зачете на пятом этапе «Дакара»
16:33
Фильм «Вторжение»: На экране и за кадром
16:33
«Любимый, помажь спинку»: Шпица объяснила, почему вернулась с каникул без загара
16:28
Куршевель, Таиланд и Мальдивы: Как звезды провели новогодние каникулы
16:21
Пока вы отдыхали: Что произошло в мире в первые дни 2020 года?

Сейчас читают

Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]