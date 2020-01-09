Действия оппозиции в центре столицы Абхазии названы попыткой госпереворота

Действия оппозиции в центре столицы Абхазии в администрации президента Рауля Хаджимбы назвали попыткой государственного переворота, сообщает Интерфакс. В ходе масштабной акции протеста митингующие штурмовали здание государственного органа власти на набережной Махаджиров в Сухуме.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — говорится в сообщении администрации президента Абхазии.

Нескольким протестующим удалось со второй попытки прорваться в здание органа власти. В администрации президента Абхазии выбиты стекла и двери. По неподтвержденным данным, есть несколько пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие пытаются ворваться в здание администрации президента Абхазии.