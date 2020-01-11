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Сексуальную внучку Боярского сравнили с пышногрудой Семенович

, 20:29 | Алиса Старжевская Фото 69

Фанаты утверждают, что юная Екатерина похожа на певицу не только шикарными формами, но и внешностью.

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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina

Внучка популярного актера Михаила Боярского Екатерина регулярно радует фанатов фотографиями, на которых она предстает в ярких и роскошных нарядах. На новогодних каникулах Екатерина отдыхает у теплого моря и регулярно выкладывает в Instagram новые снимки.

На одном из последних фото юная представительница знаменитого семейства расположилась на деревянном пирсе. За спиной Екатерины Боярской волнуется море, но видно, что день солнечный и, судя по одежде девушки, теплый. На внучке знаменитого мушкетера короткие шорты и топ, выгодно облегающий ее роскошную грудь.

Instagram @boyarskaya.katerina

Подписчики не смогли удержаться и сравнили Екатерину с другой пышногрудой красавицей — певицей Анной Семенович. Как признаются фолловеры Боярская похожа на экс-солистку группы «Блестящие» не только формами и фигурой, но и внешностью.

Особенно хорошо сходство видно на фотографии, где Екатерина Боярская позирует в обтягивающей черной юбке и блестящей кофточке. Красотка повернулась к камере в пол-оборота и эффектно выгнулась, демонстрируя грудь.

Instagram @boyarskaya.katerina

Подобные фотографии Екатерины Боярской не остаются незамеченными поклонниками. 

«Умопомрочительная»;

«Солнечный ангелок»;

«Аж дыхание еле перевожу от твоей божественной красоты»;

«Изумительная и обворожительная девушка!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru писали, что Михаил Боярский назвал главное требование к будущему мужу красавицы-внучки.

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