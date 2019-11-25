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  4. Михаил Боярский назвал главное требование к будущему мужу красавицы-внучки

Михаил Боярский назвал главное требование к будущему мужу красавицы-внучки

, 18:11 | Алиса Старжевская 176

Екатерине всего 21 год, а ее родной отец, сын знаменитого актера, готов не только к свадьбе, но и к беременности дочери.

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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina

На прошедшем бале дебютанток Tatler в Доме Пашкова Екатерина Боярская блистала в скромном, но утонченном наряде. На светском мероприятии девушка была вместе со знаменитыми родственниками — дедушкой Михаилом Боярским, бабушкой Ларисой Луппиан и отцом Сергеем, пишут «7Дней.ру» со ссылкой на программу НТВ.

Гости были поражены красотой и чувством стиля внучки знаменитого актера. Екатерине даже удалось затмить самых ярких дебютанток — сестру Тимати Анну Юнусову, дочь Александра Малинина Устинью и дочь Юлии Бордовских Марусю.

На вопрос, почему такая эффектная и красивая девушка до сих пор одна, ответил звездный дедушка Екатерины — Михаил Боярский. По словам актера, семья внимательно относится к выбору избранника для будущей невесты. У родственников есть ряд критериев для отбора претендентов.

«Он будет похож на моего сына и на меня и тогда все будет хорошо! Самое главное — усы. Мужик должен быть с усами», — пошутил Михаил Боярский.

Отец девушки Сергей говорит, что готов не только к возможной скорой свадьбе наследницы, но и к ее беременности. Боярский-младший сам стал отцом в юном возрасте, поэтому не видит ничего плохого в том, чтобы скоро стать дедушкой.

«Учитывая, что мне было 20, когда Екатерина появилась на свет, я буду рад любому развитию событий. Как Бог даст, так оно и будет», — сказал Сергей в интервью программе на НТВ.

Екатерина Боярская скромна и не просит большие деньги на карманные расходы в отличие от звездных ровесников. Отец девушки признался, что даже на бал дебютанток Tatler потратил куда меньше денег, чем другие известные родители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Боярский делал на поле в шляпе и форме «Спартака».

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