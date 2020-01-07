«Настя Харласмус»: вместе с мужем Асмус поздравила дочку с днем рождения

Недавно дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус отметила шестой по счету день рождения. Звездные родители в честь этого знаменательного события выложили на своих страницах в Instagram полные нежности поздравления.

Актриса сравнила дочурку с «ангелочком», в то время как шоумен обратил внимание на то, как быстро прошли счастливые шесть лет.

«Действительно по детям видно, как время бежит. Казалось бы совсем недавно на свет появилась, а вот уже седьмой год пошел! С днем рождения самый главный человечек! Мы тебя очень любим! Ура», — написал Харламов.

«Мы с папой бесконечно любим тебя! И сделаем все для того, чтобы ты была самой счастливой!» — пообещала звездная мама под снимком дочки.

Instagram @asmuskristina

Любящие родители также выложили новые совместные фотографии. Семейное трио для фотосессии выбрало лаконичные и выдержанные в едином стиле наряды. На одних фото маленькая Настенька трогательно бегает с мамой, а на других — крепко держит за руку обоих родителей.

Поклонники восхитились тем, как красива девочка. А вот точно определить на кого больше похожа наследница, фанаты не смогли. Подписчики Асмус утверждали, что Настя переняла внешность знаменитой актрисы. Другие, что дочь— копия Харламова в детстве.

«Надеюсь, что будет похожа на маму»;

«Настя Харласмус»;

«На папу похожа»;

«Мини Харлашка», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов взорвал сеть хитом Эдуарда Сурового.