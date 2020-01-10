Иномарка протаранила пешеходов под Воронежем во время оформления ДТП

Один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде авто на пешеходов в городе Острогожск Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Известно, что 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2110 врезался в машину марки Mitsubishi Lancer. При столкновении авто никто не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники ДПС для оформления дорожно-транспортного происшествия. Они установили аварийные знаки и находились в светоотражающих жилетах, а также включили проблесковые маяки на патрульном автомобиле.

«При оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя», — сказали в УМВД по региону.

Водитель Mitsubishi скончался на месте. Еще двое человек были травмированы. Один из них — инспектор ДПС — госпитализирован в местное медучреждение.

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