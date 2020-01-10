  1. Пятый канал
  4. Иномарка протаранила пешеходов под Воронежем во время оформления ДТП

Иномарка протаранила пешеходов под Воронежем во время оформления ДТП

, 0:11 | Ниса Мурзанаева Видео 37

По предварительной информации, 50-летний водитель Daewoo Matiz совершил наезд на людей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Александр_Казаков; www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger, Michal Fludra

Один человек погиб, еще двое получили травмы при наезде авто на пешеходов в городе Острогожск Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Известно, что 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2110 врезался в машину марки Mitsubishi Lancer. При столкновении авто никто не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники ДПС для оформления дорожно-транспортного происшествия. Они установили аварийные знаки и находились в светоотражающих жилетах, а также включили проблесковые маяки на патрульном автомобиле.

«При оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя», — сказали в УМВД по региону.

Водитель Mitsubishi скончался на месте. Еще двое человек были травмированы. Один из них — инспектор ДПС — госпитализирован в местное медучреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Свердловской области Lexus наехал на толпу людей.

Читайте также

СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы Boeing-737 под Тегераном

Глава МИД Израиля выразил соболезнования после крушения Boeing в Иране
+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Аварии и разочарование в любви: чем опасно затмение «волчьей» луны 10 января

Последние новости

0:52
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января
0:35
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте
0:26
Захарова о резолюции Польши о начале Второй мировой войны: «времена инквизиции»
0:11
Иномарка протаранила пешеходов под Воронежем во время оформления ДТП
0:01
Старый Новый год: Как к нему готовиться и отмечать?
23:49
Lufthansa вернула назад свой рейс, следовавший в Тегеран

Сейчас читают

Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
«Берем и утаскиваем в джунгли»: Бондаренко рассказал, как завоевал любимую
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]