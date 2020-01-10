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Алеся Кафельникова выходит замуж?

, 9:58 | Валентин Черников Фото 151

На странице дочери теннисиста в Instagram появились намеки на грядущую свадьбу с ухажером. По слухам, бойфренд модели имеет связи в криминальных кругах и неравнодушен к азартным играм.

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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a, @niki_olet

Слухи о свадьбе Алеси Кафельниковой разнеслись по сети после ее публикаций в Instagram. Сперва 21-летняя дочь титулованного теннисиста выложила фото с новым кольцом на безымянном пальце. После чего на странице, посвященной собаке Алеси, появился совместной снимок влюбленной пары в обстановке лаунж-бара. На нем девушка целует мужчину в щеку.

«Не могу дождаться свадьбы. Сохраните дату: 20 июня», — написано на фото.

Instagram @niki_olet

Наследница именитого спортсмена не любит афишировать свою личную жизнь. При уточнении информации о ее избраннике любопытствующим приходилось довольствоваться слухами. Как пишет Telegram-канал «Антиглянец», нового бойфренда модели зовут Кевин Доделанде. Говорят, в прошлом он около десяти лет встречался с дочерью криминального авторитета и даже собирался жениться.

Злые языки утверждают, что Кевин не равнодушен к азартным играм. Сейчас Кафельникова и ее ухажер отдыхают в Монако.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кафельникова в одних стрингах продемонстрировала идеальные формы.

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