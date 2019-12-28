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В МВД Казахстана назвали основные версии крушения самолета Fokker-100

, 10:27 | Светлана Александрова Видео 60

Лайнер авиакомпании Bek Air упал 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. Погибли 12 из 98 находившихся на борту человек, 47 пострадавших госпитализированы.

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Фото, видео: Instagram @sherif_kz

В МВД Казахстана назвали вероятные причины крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Лайнер разбился 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты.

«Следственно-оперативной группой отрабатывается несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании», — цитирует сообщение пресс-службы МВД Казахстана RT.

Глава министерства Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает аудио и видеозаписи, а также документы, имеющие отношение к трагедии, назначены транспортно-трассологическая, пожарно-техническая и другие экспертизы. Он пообещал, что расследование будет качественным и объективным.

Кроме того, стало известно, что черный ящик с рухнувшего самолета Казахстан направят для расшифровки в Россию в Межгосударственный авиационный комитет. Ожидается, что самописец будет доставлен в Москву в воскресенье.

Самолет Fokker-100, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в пустое двухэтажное здание. На борту находились 98 человек. По уточненным данным, 12 из них погибли, включая пилота, 47 пострадавших были госпитализированы, среди них девять детей. 5-tv.ru публиковал хронологию событий.

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