В МВД Казахстана назвали основные версии крушения самолета Fokker-100

В МВД Казахстана назвали вероятные причины крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Лайнер разбился 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты.

«Следственно-оперативной группой отрабатывается несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании», — цитирует сообщение пресс-службы МВД Казахстана RT.

Глава министерства Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает аудио и видеозаписи, а также документы, имеющие отношение к трагедии, назначены транспортно-трассологическая, пожарно-техническая и другие экспертизы. Он пообещал, что расследование будет качественным и объективным.

Кроме того, стало известно, что черный ящик с рухнувшего самолета Казахстан направят для расшифровки в Россию в Межгосударственный авиационный комитет. Ожидается, что самописец будет доставлен в Москву в воскресенье.

Самолет Fokker-100, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в пустое двухэтажное здание. На борту находились 98 человек. По уточненным данным, 12 из них погибли, включая пилота, 47 пострадавших были госпитализированы, среди них девять детей. 5-tv.ru публиковал хронологию событий.