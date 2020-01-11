Николай Басков подарил щенка мальчику из Красногорска

Российский певец Николай Басков сделал новогодний подарок воспитаннику Красногорской детской музыкальной школы Максиму Панасенко. Артист преподнес юному вокалисту щенка породы цвергшнауцер после совместного выступления на шоу Максима Галкина в эфире Первого канала.

12-летний артист исполнил неаполитанскую песню на итальянском языке вместе с Басковым. Преподаватель мальчика Татьяна Тихомирова рассказала, что на съемки программы юного исполнителя позвали редакторы шоу после просмотра его выступления на YouTube. С кем из звезд придется петь красногорскому школьнику было неизвестно до последнего, пишет «Подмосковье сегодня».

«Мы приехали на запись и узнали, что Максим будет петь с Николаем Басковым. Оказалось, что до этого Николай Басков узнал у редакторов шоу, какого подарка Максим ждет на Новый год. А он мечтал о собаке. Николай подарил ему собаку породы цвергшнауцер. Мы даже не ожидали!» — рассказала изданию наставница вокалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Басков признался, что делал интимную стрижку и примерял женское платье.