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Николай Басков подарил щенка мальчику из Красногорска

, 0:27 | Мия Субботина 36

Народный артист преподнес подарок участнику в эфире программы на федеральном канале.

Фото: Instagram @nikolaibaskov

Российский певец Николай Басков сделал новогодний подарок воспитаннику Красногорской детской музыкальной школы Максиму Панасенко. Артист преподнес юному вокалисту щенка породы цвергшнауцер после совместного выступления на шоу Максима Галкина в эфире Первого канала.

12-летний артист исполнил неаполитанскую песню на итальянском языке вместе с Басковым. Преподаватель мальчика Татьяна Тихомирова рассказала, что на съемки программы юного исполнителя позвали редакторы шоу после просмотра его выступления на YouTube. С кем из звезд придется петь красногорскому школьнику было неизвестно до последнего, пишет «Подмосковье сегодня».

«Мы приехали на запись и узнали, что Максим будет петь с Николаем Басковым. Оказалось, что до этого Николай Басков узнал у редакторов шоу, какого подарка Максим ждет на Новый год. А он мечтал о собаке. Николай подарил ему собаку породы цвергшнауцер. Мы даже не ожидали!» — рассказала изданию наставница вокалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Басков признался, что делал интимную стрижку и примерял женское платье.

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