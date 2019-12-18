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Николай Басков признался, что делал интимную стрижку и примерял женское платье

, 17:19 | Валентин Черников 3 254

Певец ответил на пикантные вопросы журналистов.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Ответы Николая Баскова на пикантные вопросы журналистов появились в сети. Певец отметился в эфире программы «Было не было» на Love Radio.

Ведущие устроили вокалисту блиц-опрос, во время которого поинтересовались интимными подробностями его жизни. В числе прочего Басков признался, что занимался любовью по телефону и видеосвязи, повторял все увиденное в фильмах для взрослых, удовлетворял себя в гостинице, совершал неприличное ради карьеры.

Задача артиста была в том, чтобы отвечать «да» и «нет». В отдельных случаях Николай давал пояснения. Так, при ответе на вопрос о женском белье он указал, что примерял его для съемок. Последним прозвучал вопрос, делал ли Басков интимную стрижку. На это он уточнил, что не пользовался услугами мастера, но «сам ковырял там что-то».

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Басков в образе голубого джинна призвал всех «потереть его лампу».

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