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«Думала, все поймут»: Кафельникова прокомментировала слухи о своей свадьбе

, 15:30 | Анастасия Игонина Фото 1 503

Модель поразилась, что общественность поверила источнику, посвященному собаке.

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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a

Алеся Кафельникова опровергла слухи о собственной свадьбе. Информация появилась сразу на нескольких страницах модели в разных социальных сетях.

Дочь российского теннисиста особенно подчеркнула, что слова о грядущем замужестве были шуткой и совершенно не означали, что Кафельникова действительно собирается менять свой статус.

Instagram @kafelnikova_a

Алеся поразилась тому, что общественность поверила источнику, который сам по себе создавался как развлекательный: сообщение о якобы назначенной дате церемонии появилось в Instagram-аккаунте, посвященном собаке модели.

«Я думала, все поймут, что это шутка, но, видимо, нет. Тем более это странно: верить информации и Instagram собаки», — написала Кафельникова в обращении к фолловерам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кафельникова в одних стрингах продемонстрировала идеальные формы.

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