Наталья Штурм вызвала недоумение подписчиков своим хэштегом

Певица Наталья Штурм любит эпатировать своих поклонников разными заявлениями и пикантными фотографиями. На сей раз звезда 90-х выложила в Instagram видеопоздравление с прошедшими новогодними праздниками. Вот только поклонники обратили внимание не на текст, а на хэштег, который она поместила под публикацией.

53-летняя Штурм тщательно следит за своей внешностью и не скрывает, что обожает понежиться в теплой ванне после бодрой тренировки.

«Спа-зона — это оазис кайфа, релакса и оздоровления. Особенно после нагрузки в зале», — написала знаменитость.

Instagram @nataliashturm

Казалось бы, певица выложила привычные для ее поклонников кадры — знаменитость кокетничает на камеру в модном и ярком бикини, улыбается и игриво подмигивает. Но внимательные подписчики заметили, что среди многочисленных ключевых словосочетаний, Штурм написала хэштег «не беременна». Что именно знаменитость имела в виду не ясно, так как хозяйка аккаунта так и не удосужилась пояснить, появление поискового слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Штурм шокировала подписчиков снимками из сауны.