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Наталья Штурм вызвала недоумение подписчиков своим хэштегом

, 17:48 | Алиса Старжевская Фото 52

Звезда 90-х никак не прокомментировала свое сообщение в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица Наталья Штурм любит эпатировать своих поклонников разными заявлениями и пикантными фотографиями. На сей раз звезда 90-х выложила в Instagram видеопоздравление с прошедшими новогодними праздниками. Вот только поклонники обратили внимание не на текст, а на хэштег, который она поместила под публикацией.

53-летняя Штурм тщательно следит за своей внешностью и не скрывает, что обожает понежиться в теплой ванне после бодрой тренировки.

«Спа-зона — это оазис кайфа, релакса и оздоровления. Особенно после нагрузки в зале», — написала знаменитость.

Instagram @nataliashturm

Казалось бы, певица выложила привычные для ее поклонников кадры — знаменитость кокетничает на камеру в модном и ярком бикини, улыбается и игриво подмигивает. Но внимательные подписчики заметили, что среди многочисленных ключевых словосочетаний, Штурм написала хэштег «не беременна». Что именно знаменитость имела в виду не ясно, так как хозяйка аккаунта так и не удосужилась пояснить, появление поискового слова. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Штурм шокировала подписчиков снимками из сауны.

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