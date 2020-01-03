Иранский генерал Сулеймани погиб при ракетном ударе США в Багдаде

Командующий спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.

Гибель генерала подтвердили как в Тегеране, так и в Вашингтоне, пишет «Экономика сегодня».

Кроме него, жертвами атаки стали заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и четверо его сторонников. Еще двое погибших были прилетевшие в иракскую столицу пассажиры.

Высокопоставленные военные находились в автомобильной колонне, по которым и была нанесена серия ракетных ударов США.

«Аль-Кудс» — один из наиболее боеспособных батальонов КСИР, активно участвующий в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что успехи этого подразделения — во многом заслуга Сулеймани. Администрация американского президента Дональда Трампа приравнивала его к террористу.

Как уточняет ТАСС, Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала Сулеймани.

Обстановка накалилась в Багдаде в последние дни 2019 года, когда беспилотник США разбомбил иракскую базу под Киркуком в отместку за гибель своего гражданского контрактника. В результате погибли 25 ополченцев движения «Аль-Хашд аш-Шааби», которое активно борется с террористами в регионе. Это спровоцировало новый виток напряжения — разгневанные иракцы попытались штурмовать здание американского посольства. Однако сегодняшний ракетный обстрел США может вызвать тектонические изменения в геополитической ситуации на всем Ближнем Востоке.