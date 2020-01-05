Ирак потребовал вывода всех иностранных войск со своей территории

Совет представителей Ирака (парламент страны) проголосовал за вывод с территории государства американских войск. В принятом депутатами на экстренном заседании документе говорится, что Ирак аннулирует запрос на предоставление военной помощи для борьбы с ИГ* и требует одномоментного вывода всех иностранных войск на своей территории. С таким предложением ранее обратился к законодательному органу премьер-министр страны Адель Абдель Махди.

Кроме того, Совет поручил правительству Ирака расследовать действия США, оно также должно будет пожаловаться в ООН на нарушение суверенитета со стороны Соединенных Штатов. Как сообщает ФАН, решение иракского парламента уже вступило в законную силу.

Ситуация накалилась после того, как 2 января американские ВВС нанесли ракетный удар по территории Ирака близ аэропорта Багдада, в результате которого был убит командир Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани.

По мнению старшего научного сотрудника отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока института востоковедения РАН Владимира Сотникова, такое решение Багдада руководства является вполне логичным развитием событий на Ближнем Востоке. В интервью 5-tv.ru эксперт отметил, что на территории Ирака находятся и американские войска, и отряды Корпуса стражей исламской революции, которыми командовал покойный генерал Сулеймани, там же находятся и террористы.

«Видимо иракское руководство, учитывая такую ситуацию, и не желая быть ареной того, чтобы этот конфликт, который может разгореться между Ираном и США, затрагивал бы иракскую территорию. Поэтому я считаю, что это логичное продолжение всего того, что случилось в ночь на пятницу на этой неделе», — сказал Сотников.

По его мнению Трамп, который является человеком импульсивных решений и решение об уничтожении генерала Сулеймани тоже принял импульсивно, не поставив в известность своих ближайших советников, в какой-то момент примет другое импульсивное решение и может объявить, что американские отряды выводятся с территории Ирака. Именно это и надо Ираку.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как мир отреагировал на убийство генерала Сулеймани.

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