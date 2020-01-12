«Ты во многих вещах лучше меня»: Канделаки показала редкое фото дочери

Тина Канделаки трогательно поздравила дочь Меланию с днем рождения. Наследнице журналистки исполнилось 20 лет. В честь праздничного события, телеведущая опубликовала в Instagram душевный пост, сопроводив теплые слова редкой фотографией своего ребенка.
«Ты — центр моей вселенной. Глядя на тебя сегодня и, подводя некоторые итоги твоего взросления, я могу сказать, что ты во многих вещах лучше меня», — написала знаменитость.
Мелания избегает публичности, поэтому поклонники Тины Канделаки были удивлены, увидев в ленте снимок ее дочери. Фанаты были поражены красотой светлоглазой брюнетки и поспешили присоединиться к поздравлениям. Подписчики отметили — пост звездной мамы для именинницы получился очень личным и нежным.
«Очень трогательно, в самое сердце»;
«Красавица, богиня!»
«Принцесса!» — высказались фолловеры.
Поздравительный пост Тины Канделаки для дочки быстро набрал в соцсети порядка 70 тысяч лайков. Пользователи оставили под фотографией наследницы звезды более 800 комментариев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки поздравила Маргариту Симоньян с рождением дочери.