  1. Пятый канал
  4. «Ты во многих вещах лучше меня»: Канделаки показала редкое фото дочери

«Ты во многих вещах лучше меня»: Канделаки показала редкое фото дочери

, 11:15 | Ниса Мурзанаева Фото 139

Журналистка трогательно поздравила наследницу с 20-летием.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки трогательно поздравила дочь Меланию с днем рождения. Наследнице журналистки исполнилось 20 лет. В честь праздничного события, телеведущая опубликовала в Instagram душевный пост, сопроводив теплые слова редкой фотографией своего ребенка.

«Ты — центр моей вселенной. Глядя на тебя сегодня и, подводя некоторые итоги твоего взросления, я могу сказать, что ты во многих вещах лучше меня», — написала знаменитость.

Instagram @tina_kandelaki

Мелания избегает публичности, поэтому поклонники Тины Канделаки были удивлены, увидев в ленте снимок ее дочери. Фанаты были поражены красотой светлоглазой брюнетки и поспешили присоединиться к поздравлениям. Подписчики отметили — пост звездной мамы для именинницы получился очень личным и нежным.

«Очень трогательно, в самое сердце»;

«Красавица, богиня!»

«Принцесса!» — высказались фолловеры.

Поздравительный пост Тины Канделаки для дочки быстро набрал в соцсети порядка 70 тысяч лайков. Пользователи оставили под фотографией наследницы звезды более 800 комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки поздравила Маргариту Симоньян с рождением дочери.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

12:13
Жена Семака рассказала о пополнении в семье — видео
11:58
Как предотвратить болезнь Альцгеймера — рекомендации Роспотребнадзора
11:44
Бывший депутат Рады Чубаров предложил отметить годовщину сожжения Москвы
11:31
Иранские военные целенаправленно атаковали американский сегмент авиабазы Аль-Асад
11:15
«Ты во многих вещах лучше меня»: Канделаки показала редкое фото дочери
11:12
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Сейчас читают

Самые точные гадания на суженого на Старый Новый год
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]