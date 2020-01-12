«Ты во многих вещах лучше меня»: Канделаки показала редкое фото дочери

Тина Канделаки трогательно поздравила дочь Меланию с днем рождения. Наследнице журналистки исполнилось 20 лет. В честь праздничного события, телеведущая опубликовала в Instagram душевный пост, сопроводив теплые слова редкой фотографией своего ребенка.

«Ты — центр моей вселенной. Глядя на тебя сегодня и, подводя некоторые итоги твоего взросления, я могу сказать, что ты во многих вещах лучше меня», — написала знаменитость.

Instagram @tina_kandelaki

Мелания избегает публичности, поэтому поклонники Тины Канделаки были удивлены, увидев в ленте снимок ее дочери. Фанаты были поражены красотой светлоглазой брюнетки и поспешили присоединиться к поздравлениям. Подписчики отметили — пост звездной мамы для именинницы получился очень личным и нежным.

«Очень трогательно, в самое сердце»;

«Красавица, богиня!»

«Принцесса!» — высказались фолловеры.

Поздравительный пост Тины Канделаки для дочки быстро набрал в соцсети порядка 70 тысяч лайков. Пользователи оставили под фотографией наследницы звезды более 800 комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки поздравила Маргариту Симоньян с рождением дочери.