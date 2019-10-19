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  4. «Куда отвозить коляску?»: Канделаки поздравила Симоньян с рождением дочери

«Куда отвозить коляску?»: Канделаки поздравила Симоньян с рождением дочери

, 15:24 Видео 873

В семье главного редактора RT Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна родился третий ребенок.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki; ТАСС / Метцель Михаил

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь. Третий совместный ребенок пары появился на свет 19 октября.

О счастливом событии в жизни главного редактора RT стало известно из поздравления близкой подруги Симоньян — Тины Канделаки. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала несколько сторис, в которых поздравила Маргариту и продемонстрировала свой подарок новорожденной — детскую коляску.

«Куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь — ты не представляешь!» — высказалась Канделаки.

Звезда также отметила, что Симоньян на личном примере доказала, что женщина может быть одновременно волевым руководителем на работе и «самой теплой и лучшей армянской мамой» дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что накануне отцом во второй раз стал рэпер Тимати — невеста Анастасия Решетова подарила артисту сына.

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