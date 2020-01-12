Галине Польских потребовалась экстренная помощь врачей

Народной артистке РСФСР Галине Польских потребовалась срочная помощь медиков. 80-летняя звезда советского и российского кино испытывает серьезные проблемы с давлением. Как стало известно 5-tv.ru, артистке пришлось вызвать скорую помощь из-за гипертонического криза.

Фильмография актрисы насчитывает около 160 работ в кино. Несмотря на преклонный возраст Галина Польских продолжает активно сниматься. Ее последняя работа в телесериале «Холодные берега» 2019 года.

Советские зрители полюбили Галину Польских после съемок в фильме «Дикая собака динго», где 23-летняя актриса сыграла главную роль. Всенародная слава пришла к Польских после выхода на экраны ленты Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрисе Анне Антоненко стало плохо во время репетиции в театре.