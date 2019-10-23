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  4. Актрисе Анне Антоненко стало плохо во время репетиции в театре

Актрисе Анне Антоненко стало плохо во время репетиции в театре

, 20:08 49

Звезда «Следствие ведут знатоки» обратилась за медицинской помощью, однако от госпитализации отказалась.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Советской и российской актрисе театра и кино Анне Антоненко потребовалась медицинская помощь во время репетиции в Московском драматическом театре на Малой Бронной. 82-летняя народная артистка России пожаловалась на плохое самочувствие: повышенное давление, слабость.

На место подоспели врачи и осмотрели знаменитость, однако от госпитализации Антоненко отказалась. Информация о ее самочувствии уточняется.

Анна Антоненко — народная артистка России. Ее фильмография насчитывает около 40 кинокартин, наиболее известные из которых — «Следствие ведут знатоки», «Склифосовский 3», «Тариф Новогодний», «Анна-детективъ». Звезда была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева попала в больницу.

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