Актрисе Анне Антоненко стало плохо во время репетиции в театре

Советской и российской актрисе театра и кино Анне Антоненко потребовалась медицинская помощь во время репетиции в Московском драматическом театре на Малой Бронной. 82-летняя народная артистка России пожаловалась на плохое самочувствие: повышенное давление, слабость.

На место подоспели врачи и осмотрели знаменитость, однако от госпитализации Антоненко отказалась. Информация о ее самочувствии уточняется.

Анна Антоненко — народная артистка России. Ее фильмография насчитывает около 40 кинокартин, наиболее известные из которых — «Следствие ведут знатоки», «Склифосовский 3», «Тариф Новогодний», «Анна-детективъ». Звезда была награждена Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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