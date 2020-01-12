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Президент Абхазии подал в отставку

, 20:27 | Марина Неруцких Срочная новость 63

По словам вице-президента республики Барцица, это было сделано во имя сохранения стабильности в стране.

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, об этом сообщает ТАСС. По словам вице-президента республики Барцица, это было сделано во имя сохранения стабильности в стране.

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