Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, об этом сообщает ТАСС. По словам вице-президента республики Барцица, это было сделано во имя сохранения стабильности в стране.
Президент Абхазии подал в отставку
Сегодня, 20:27 | Марина Неруцких Мировые новости Срочная новость 63
По словам вице-президента республики Барцица, это было сделано во имя сохранения стабильности в стране.
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
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