«Отдельные сущности»: Принц Уильям грустит о былой тесной связи с братом Гарри

Британский принц Уильям опечален потерей доверительных отношений со своим братом Гарри, который со своей супругой Меган Маркл приняли решение покинуть королевскую семью. Об этом сообщает лондонская газета Times, ссылаясь на источник из окружения Уильяма.

«Я обнимал своего брата на протяжении всей жизни. Сейчас я этого сделать не могу», — поделился эмоциями герцог Кембриджский со своим приятелем.

По его словам, королевская семья — «больше не команда», и они с Гарри теперь «отдельные сущности».

«Все, что я могу сделать — это пытаться поддержать их. И надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного взгляда на вещи. Мне хочется, чтобы мы все были солидарны», — рассказал он.

В свою очередь королева Елизавета II созывает 13 января семейный совет по поводу заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи. Свое решение пара аргументировала желанием стать финансово независимыми.

Намерение герцога и герцогини Сассекских в Букингемском дворце назвали проблемным.