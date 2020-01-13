Васильев вечер: что можно и нельзя делать 13 января

В канун Нового года по старому стилю, 13 января, православные верующие чтут память Василия Кесарийского или Василия Великого. Святой жил в IV веке в Каппадокии. Ему приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.

Василий происходил из известного и богатого рода. В 362 году стал диаконом, а в 364-м – пресвитером. За годы служения он ревностно проповедовал и заботился о нуждах паствы, чем снискал высокое уважение и большую любовь.

Традиции 13 января

На Руси вечер накануне Нового года назывался щедрым. Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить всех зашедших в гости. Предки верили: богатый стол обеспечит хозяевам достаток на весь год. Популярностью пользовались угощения из свинины как символа благополучия. Кроме того, святой Василий считался покровителем свиноводов.

Не обходились в этот день и без каши. По ней же гадали на будущее. Треснувший горшок с кашей из печи или неудачно приготовленная еда предвещали беду, а вкусная каша — счастье в дом.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время обязательно сбывается. Как и желания, загаданные во время праздничного застолья.

Чтобы в доме всегда водились деньги, 13 января нужно поставить на стол тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства. А чтобы привлечь добро, следует сделать благие дела: оказать помощь нищим, старикам, вдовам или сиротам.

Что нельзя делать 13 января

Этот день запрещалось начинать с разговоров. Затевать беседу рекомендовали только после умывания, иначе весь год проведешь в пересудах. Нельзя скандалить — говорили, что поссорившиеся в канун Нового года никогда не помирятся.

13 января предки запрещали считать мелочь и давать в долг, чтобы в будущий год не плакать и не ходить в долгах. Нельзя экономить на еде для гостей и не пускать колядующих, чтобы не отвадить благополучие.

За праздничный стол старались не садиться в черной одежде. В противном случае по старому поверью в течение года не раз придется носить траур. Женщинам нельзя весь день проходить в одном наряде. Его нужно поменять хотя бы трижды, чтобы на весь год остаться красивой и привлекательной. Мужчинам же в Васильев вечер не советовали ходить неподпоясанными — иначе, по примете, жена изменит.

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