Госдума приняла в первом чтении бюджет на будущий год и следующие два

Бюджет, разработанный на будущий год и последующие два, принят в принципиальном первом чтении Государственной думой. Документ детально разобрали на заседаниях всех 32 профильных комитетов, а также обсудили с представителями всех регионов.

Положительные заключения на проект дали Центральный банк, Общественная палата и Счетная палата.

«В числе основных направлений — финансовое обеспечение потребности обороны и безопасности страны, а также достижение национальных целей и приоритетов. С точки зрения макроэкономических показателей, заложенная в прогнозе экономическая динамика предполагает ускорение темпов роста ВВП с 0,6% в 2026 году до 1,4% в 2027 и до 2,4% в 2029 году. Основным фактором экономического роста остается внутренний спрос», — представил свой отчет председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

При этом в бюджете уже заложены небывало низкие цены на российскую нефть — 51–53 доллара за баррель. А сейчас наша марка Urals продается в два раза дороже. Депутаты полностью доверились расчетам Минфина. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в приоритете — человек.

МРОТ в 2027 году вырастет до 28 935 рублей. Пенсии проиндексируют с учетом инфляции , а маткапитал на первого ребенка перешагнет отметку в 778 тысяч рублей. А может, и больше будет. Пока индексация заложена на 6,8% — это инфляция, которую финансисты «предсказывали» летом. Свежие подсчеты показывают, что будет все-таки повыше. Проиндексируют на ту реальную разницу, на которую вырастут цены.

При этом важно сохраниться в параметрах расходов. Бюджет дефицитный, государство снова будет брать в долг, но с каждым годом все меньше, заверил Минфин.

«Мы очень внимательно всегда относимся к вопросу дефицита бюджета, поскольку прекрасно понимаем, что это один из ключевых показателей в целом макроэкономической устойчивости, финансовой устойчивости. Центральный банк на это постоянно обращает внимание. Поэтому и в трехлетнем бюджете мы сокращаем размер дефицита. В этом году мы ожидаем порядка 3% ВВП, дефицит бюджета. В следующем году — 2,2% ВВП, потом — 1,9%», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Не забываем, что против России введены 35 тысяч санкций и все такое. А бюджет ориентирован не на выживание, а на развитие страны, социальную поддержку и обеспечение безопасности. Первое чтение — это лишь утверждение концепции.

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