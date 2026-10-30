Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года в России вступают в силу новые законы и постановления, которые затронут как обычных граждан, так и бизнес.

Изменения коснутся пенсионных начислений, маркировки товаров, импорта из Белоруссии, миграционных правил и других сфер.

Кому ждать перерасчета пенсий

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С 1 ноября пройдет очередная корректировка дополнительных пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Она коснется бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Размер надбавки сугубо индивидуален: он рассчитывается из продолжительности специального стажа, заработка и суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от работодателя за предыдущий квартал. Единой суммы повышения не предусмотрено, а перерасчет проходит автоматически — обращаться в Социальный фонд с заявлением не требуется.

Отдельная категория — граждане, отметившие 80-летие в октябре. Им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое: с 9584,69 рубля до 19169,38 рубля. Аналогичное повышение положено инвалидам I группы, однако если человек уже получает удвоенную выплату по инвалидности, при достижении 80 лет повторного увеличения не произойдет. Важно, что речь идет не о новой индексации для всех, а о точечных корректировках для конкретных категорий получателей.

Как изменится процесс оплаты штрафов

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

С 1 ноября вступают в силу поправки в работу Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Банки и иные организации, принимающие платежи в адрес государства, обязаны передавать сведения об оплате в систему не позднее чем через час после принятия распоряжения к исполнению. Ранее этот срок мог растягиваться на дни.

Для граждан практический эффект прост: ситуация, когда штраф оплачен, а система продолжает числить человека должником, должна возникать реже.

Кроме того, правительство получает право расширять перечень платежей, сведения о которых размещаются в системе, по согласованию с Банком России и Минцифры. Это значит, что со временем оплачивать через «Госуслуги» и банковские приложения можно будет больше видов начислений без ручного ввода реквизитов.

Сам закон не вводит новых налогов или пошлин — меняется исключительно порядок информационного обмена.

Как станут маркировать масла, молоко и удобрения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С ноября завершающий этап маркировки наступает для растительных пищевых масел. Вводится поэкземплярный учет: в систему «Честный знак» передаются сведения о каждой конкретной упаковке с уникальным кодом, а не только о партии.

Это касается производителей, импортеров, оптовиков и розничных продавцов, включая торговлю на маркетплейсах. Для покупателей порядок приобретения не меняется.

Одновременно стартует партионный учет для молочной продукции со сроком годности более 40 суток — ультрапастеризованного молока, сгущенки, мороженого длительного хранения. С марта 2027 года этот формат распространится и на скоропортящуюся молочку.

Третья категория — удобрения в потребительской упаковке. Речь идет о минеральных и химических удобрениях, содержащих два или три питательных элемента (азот, фосфор, калий), а также о прочих удобрениях в таблетках или упаковках массой не более 10 килограммов.

Производители и импортеры обязаны наносить цифровые коды и передавать сведения о вводе продукции в оборот. Для товарных остатков, произведенных до нововведения, предусмотрен переходный период: продавать немаркированную продукцию разрешено до 1 ноября 2027 года.

Исключения сделаны для удобрений, предназначенных исключительно для сельхозпроизводства, и упаковок свыше 10 килограммов.

Что поменяется в правилах ввоза товаров из Белоруссии

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Для импортеров, ввозящих товары из Белоруссии автомобильным транспортом, ноябрь означает конец переходного периода по обеспечительному платежу в рамках системы СПОТ. До 31 октября включительно для белорусского направления действовало временное освобождение, закрепленное постановлением правительства. С 1 ноября льгота прекращает действие.

Теперь импортеру необходимо не позднее чем за два календарных дня до ввоза направить в ФНС документ о предстоящей поставке, перечислить обеспечительный платеж в размере не менее суммы косвенных налогов по конкретной партии и получить QR-код для перевозчика. Без этого пересечение границы невозможно. Для малого и среднего бизнеса это означает дополнительную нагрузку на оборотный капитал: средства замораживаются на срок, который участники рынка оценивают вплоть до трех месяцев.

Обеспечительный платеж не является новым налогом. Меняется порядок обеспечения уже существующих налоговых обязательств при импорте.

Однако планировать бюджет на ноябрьские и последующие поставки компаниям придется с учетом изъятия средств из оборота.

Какие пунткы добавят в миграционные правила

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 3 ноября расширяется перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может грозить выдворение за пределы России.

Помимо нарушений миграционного законодательства, основания дополняются рядом деяний против общественного порядка и безопасности:

Мелкое хулиганство;

Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов;

Отдельные нарушения правил проведения публичных мероприятий;

Возбуждение ненависти либо вражды;

Публичная демонстрация запрещенной символики.

Одновременно усиливается административная ответственность за нарушения правил въезда, режима пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности. Для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, это создает дополнительный риск: выдворение сотрудника означает необходимость срочного поиска замены и прекращения трудовых отношений.

Уведомить территориальный орган МВД о заключении или расторжении договора с иностранцем работодатель обязан в течение трех рабочих дней.

Какие изменения коснутся кредитных историй к концу ноября

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ближе к концу месяца, с 26 ноября, вступает в силу порядок взаимодействия бюро кредитных историй с судебными приставами.

Бюро обязано ответить на запрос в течение пяти рабочих дней, направив либо кредитный отчет гражданина, либо уведомление об отсутствии кредитной истории, либо мотивированный отказ. Документы передаются в электронном формате.

Сам по себе доступ приставов к кредитной истории не означает автоматического списания средств или возникновения нового долга. Речь идет об информационном обеспечении уже открытого исполнительного производства. Для заемщиков новые правила не создают обязанности переоформлять кредитные договоры или подавать какие-либо заявления.

На какие виды разделят растворимый кофе

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо перечисленного, с 1 ноября вступает в силу новый ГОСТ на растворимый кофе: продукт под таким названием должен состоять исключительно из 100%-го экстракта обжаренных кофейных зерен, тогда как напитки с добавками будут классифицироваться как «кофейный напиток».

Этот стандарт разделит напитки по форме выпуска на порошкообразные, гранулированные, сублимированные. Уточнят требования к растворимости и вкусовые характеристики напитков.