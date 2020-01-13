Лидер оппозиции Абхазии отметил роль России в решении политического кризиса

Сегодня депутаты Народного собрания Абхазии будут решать, кто станет исполняющим обязанности президента.

Об этом заявил спикер парламента. По закону, этот пост должен занять премьер-министр, однако он пока не определился, готов ли исполнять полномочия главы государства. Пока известно, что глава кабмина Абхазии займется подготовкой к президентским выборам, которые состоятся 22 марта.

В свою очередь, лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания отметил роль России, а в частности, замсекретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента Владислава Суркова, в решении политического кризиса. Бжания признал, что политический кризис в настоящее время преодолен, а у страны есть шанс на дальнейшее развитие.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, лидер страны Рауль Хаджимба подал в отставку вечером в воскресенье после масштабных акций протеста. По словам Хаджимбы, он оставил пост, чтобы сохранить в республике мир и стабильность.