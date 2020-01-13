Экс-судья Конституционного суда был избит своей бывшей женой в Москве

Экс-судья Конституционного суда пострадал от руки своей бывшей жены. Потасовка произошла в квартире семейной пары в Москве. По данным 5-tv.ru, ссора с рукоприкладством произошла между 80-летним Виктором Лучиным, судьей Конституционного суда России в отставке и его экс-супругой Татьяной Трясиной. На защиту пенсионера бросилась сиделка, однако женщина напала и на нее.

wikipedia.org

В результате, по данным 5-tv.ru, последняя была ранена в лицо. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Виктор Лучин — известный российский юрист, судья Конституционного суда России в отставке, заслуженный деятель науки РФ. Сейчас он имеет проблемы со здоровьем и нуждается в уходе сиделки. Обстоятельства произошедшего выясняются.