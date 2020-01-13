Сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году

Ведущие сотовые операторы в России объяснили причину повышения стоимости тарифов с начала 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-служб.

Известно, что с 13 января стоимость архивных тарифов повысит «Мегафон», а с 16 января «Билайн» («Вымпелком»). Абоненты об этом были предупреждены в конце предыдущего года. В МТС и Tele2 на соответствующие запросы агентства ответа пока не последовало.

В «Мегафоне» объяснили повышение ростом потребления услуг абонентами, при этом подчеркнули, что нововведение коснется лишь небольшой части клиентов. Причиной же увеличения стоимости услуг в «Билайн» назвали дополнительные расходы на выполнение требований российского законодательства и развитие инфраструктуры.

По оценкам экспертов, рост тарифов на сотовую связь составит 17-18% и связан он в частности с выполнением требований «пакета Яровой», а также закона об устойчивом рунете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о росте мобильного траффика в России.