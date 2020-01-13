  1. Пятый канал
  4. Сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году

Сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году

, 5:42 | Светлана Шевченко 108

По данным экспертов, рост тарифов на сотовую связь составит 17-18%.

Фото: ТАСС/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Ведущие сотовые операторы в России объяснили причину повышения стоимости тарифов с начала 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-служб.

Известно, что с 13 января стоимость архивных тарифов повысит «Мегафон», а с 16 января «Билайн» («Вымпелком»). Абоненты об этом были предупреждены в конце предыдущего года. В МТС и Tele2 на соответствующие запросы агентства ответа пока не последовало.

В «Мегафоне» объяснили повышение ростом потребления услуг абонентами, при этом подчеркнули, что нововведение коснется лишь небольшой части клиентов. Причиной же увеличения стоимости услуг в «Билайн» назвали дополнительные расходы на выполнение требований российского законодательства и развитие инфраструктуры.

По оценкам экспертов, рост тарифов на сотовую связь составит 17-18% и связан он в частности с выполнением требований «пакета Яровой», а также закона об устойчивом рунете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о росте мобильного траффика в России.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел

Последние новости

6:43
Большая часть американских военных покинуло базу в Ираке задолго до атаки
6:29
Музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей
6:20
В Мурманске с песнями и плясками встретили первый рассвет 2020 года
6:11
Стороны ливийского конфликта проведут переговоры в Москве
5:58
Автомобиль вылетел на тротуар и снес столб у Троицкого собора в Петербурге
5:42
Сотовые операторы объяснили рост тарифов в 2020 году

Сейчас читают

Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел
«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель
«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]