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Туристы из России застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана

, 12:25 Эфирная новость 41

Извержение вулкана Тааль, который находится всего в 80 километрах от столицы страны — Манилы, парализовало работу аэропорта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © XYZ PICTURES, 5-tv.ru

Сотни российских туристов в эти минуты не могут вылететь из аэропорта Манилы. Проснувшийся вулкан Тааль парализовал работу главной воздушной гавани на Филиппинах. Все вокруг заволокло пеплом и дымом, территория объявлена зоной бедствия. Работники терминалов пытаются предотвратить панику. Все надеются, что полеты в ближайшее время возобновят. Тем временем, уже десятки тысяч местных жителей эвакуированы. Вулкан находится всего в 80 километрах от столицы. Извержение сопровождается землетрясением и так называемой «грязной» вулканической грозой.

Ранее 5-tv.ru публиковал ужасающе невероятное видео извержения филиппинского вулкана.

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