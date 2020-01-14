Туристы из России застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана

Сотни российских туристов в эти минуты не могут вылететь из аэропорта Манилы. Проснувшийся вулкан Тааль парализовал работу главной воздушной гавани на Филиппинах. Все вокруг заволокло пеплом и дымом, территория объявлена зоной бедствия. Работники терминалов пытаются предотвратить панику. Все надеются, что полеты в ближайшее время возобновят. Тем временем, уже десятки тысяч местных жителей эвакуированы. Вулкан находится всего в 80 километрах от столицы. Извержение сопровождается землетрясением и так называемой «грязной» вулканической грозой.

Ранее 5-tv.ru публиковал ужасающе невероятное видео извержения филиппинского вулкана.