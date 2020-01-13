«Это надо видеть!»: Ужасающе невероятное видео извержения филиппинского вулкана

Ужасающе и невероятное видео извержения вулкана Тааль на Филиппинах опубликовано в сети. На кадрах видно, как из жерла происходит мощный выброс пара и пепла, сопровождаемый разрядами статического электричества.

Извержение второго по величине активности филиппинского вулкана началось 12 января. Местные власти были вынуждены эвакуировать жителей трех ближайших населенных пунктов количеством населения более 80 тысяч человек.

На данным момент информации о жертвах и пострадавших не поступало. Известно лишь, что люди находятся в панике и переживают за домашний скот, который является их средством к существованию.

По информации вулканологов, после активной фазы выбросов пепла и пыли Тааль начинает извергать лаву.

Вулкан Тааль входит так называемого Тихоокеанского «Огненного кольца». Его извержения происходили не менее 34 раз с 1572 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международный аэропорт на Филиппинах закрыт из-за вулкана Тааль.