  1. Пятый канал
  4. «Это надо видеть!»: Ужасающе невероятное видео извержения филиппинского вулкана

«Это надо видеть!»: Ужасающе невероятное видео извержения филиппинского вулкана

, 8:09 | Василий Заика Видео 18

После выброса пара, пепла и лавы из жерла вулкана Тааль власти были вынуждены эвакуировать жителей трех населенных пунктов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS /ELOISA LOPEZ, Twitter @Livestormchaser

Ужасающе и невероятное видео извержения вулкана Тааль на Филиппинах опубликовано в сети. На кадрах видно, как из жерла происходит мощный выброс пара и пепла, сопровождаемый разрядами статического электричества. 

Извержение второго по величине активности филиппинского вулкана началось 12 января. Местные власти были вынуждены эвакуировать жителей трех ближайших населенных пунктов количеством населения более 80 тысяч человек.

На данным момент информации о жертвах и пострадавших не поступало. Известно лишь, что люди находятся в панике и переживают за домашний скот, который является их средством к существованию.

По информации вулканологов, после активной фазы выбросов пепла и пыли Тааль начинает извергать лаву.

Вулкан Тааль входит так называемого Тихоокеанского «Огненного кольца». Его извержения происходили не менее 34 раз с 1572 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международный аэропорт на Филиппинах закрыт из-за вулкана Тааль.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел

Последние новости

8:20
Соединяющая восемь сел в Дагестане дорога превратилась в непроходимое болото
8:09
«Это надо видеть!»: Ужасающе невероятное видео извержения филиппинского вулкана
7:57
Протесты в Тегеране: в городе слышна стрельба, есть сообщения о раненых
7:45
«Дух свободы, дух счастья»: Пегова с дочерью посмотрела красоты Израиля
7:33
Фото повреждений обшивки двигателя SSJ-100 в «Шереметьево»
7:26
Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Сейчас читают

Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел
«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель
«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]