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  4. Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина?

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина?

, 11:29 | Ниса Мурзанаева Видео 46

Недавно футболист перестал скрывать отношения с Марией Юмашевой.

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Фото, видео: Instagram @smolovfedor_10

Пару недель назад футболист «Локомотива» 29-летний Федор Смолов перестал держать в тайне отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Спортсмен тогда поделился совместной фотографией с девушкой. Парочка наслаждалась обществом друг друга на фешенебельном курорте.

Теперь появилась информация о том, что влюбленные уже выбрали дату и место свадьбы. Инсайдеры утверждают — церемония пройдет на острове Сент-Барт. Сообщается, что торжество устроят только тогда, когда Марии Юмашевой исполнится 18 лет, пишет КР.RU.

Instagram @smolovfedor_10

Романтическое увлечение Федора Смолова вызвало бурные обсуждения в сети. Некоторым подписчикам футболиста 12-летняя разница влюбленных в возрасте показалась катастрофической.

«Она школьница!»

«Что может быть общего у взрослого человека и ребенка, о чем они могут общаться?»

«17? Это перебор…» — писали под совместной фотографией Смолова и Юмашевой фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро жестко высказалась о романе Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина.

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