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Лена Миро жестко высказалась о романе Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина

, 4:24 | Ниса Мурзанаева Фото 20

Скандальный блогер порассуждала об отношениях 29-летнего спортсмена и 17-летней внучки Бориса Ельцина.

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Фото, видео: Instagram @smolovfedor_10

Скандальный блогер Лена Миро взяла на прицел российского футболиста Федора Смолова. Инфлюенсер высказалась не только об умственных способностях спортсмена, но и поразмышляла об его отношениях с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

По словам Лены Миро, она искренне не понимает, почему про Федора Смолова говорят — «самый умный среди футболистов».

«Вы видели его лицо? У моей собаки выражение морды было намного более умным», — саркастично заявила блогер.

Instagram @smolovfedor_10

Лена Миро задалась вопросом — что нашла в футболисте юная внучка Бориса Ельцина? Блогер даже «навела справки» о спортсмене у их общей знакомой.

«Оказалось, что Федор добрый. Парень сам по себе неплохой. Без двойного дна, и вообще не подлый, не конфликтный, короче — ни рыба, ни мясо», — написала Миро в блоге.

Блогер хоть и признала Марию Юмашеву «вполне себе половозрелой девушкой», все-таки посоветовала ей «скорее вернуться в Англию и искать мужчину мечты там».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина.

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