Президент Эстонии рассказала, какая надежда на Россию так и не сбылась

Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд поделилась мыслями о действиях России после признания независимости Эстонии в беседе с журналистом газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом сообщают «Известия».

Был задан вопрос о том, как эстонское население относится к РФ. По словам президента, когда после распада СССР Борис Ельцин признал независимость Эстонии, многие жители прибалтийской республики надеялись, что Россия тоже станет свободной и демократической. Кальюлайд отметила, что все сложилось иначе.

Президент Эстонии выразила мнение, что сегодня РФ непредсказуема, но ее страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной защиты.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в публичной речи заявил о территориальных претензиях к России. Речь идет о положениях Тартуского мирного договора. По документу, в 1920-м Эстонии отходила часть Ленинградской и Псковской областей, но через 24 года территории были возвращены РСФСР.