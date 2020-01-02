Спикер эстонского парламента напомнил о территориальных претензиях к России

О территориальных претензиях к России вновь напомнил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, сообщает РИА Новости. Политик заявил, что Тартуский мирный договор между страной и Советской Россией якобы до сих пор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН.

По документу 1920 года, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Заявление политика прозвучало в его новогоднем поздравлении. Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого «была установлена российско-эстонская граница». По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

Москва считает Тартуский договор историческим документом, не имеющим юридической силы.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер парламента Эстонии потребовал от России вернуть пять процентов «аннексированной территории».