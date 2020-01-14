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Волочкова в шпагате и с веслом призналась, что любит растягивать не только мышцы

, 16:32 | Валентин Черников Фото 771

Балерина в бикини продемонстрировала очередной шпагат, закрыв комментарии к новому посту.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Новый образ в привычной позе примерила на себя Анастасия Волочкова. Балерина опубликовала в Instagram фото, на котором предстала девушкой в бикини с веслом. Она позирует с этим предметом в руках на фоне заката и Андаманского моря.

Звезда сидит на пляже Пхукета против света, отчего в тени не видно ее лица. Чтобы у зрителей не осталось сомнения, кто перед ними, Волочкова приняла коронное положение тела — села на шпагат.

Instagram @volochkova_art

«Я люблю растягивать не только связки и мышцы, но и удовольствие!» — подписала снимок знаменитость.

За время двухнедельного отдыха в Таиланде Анастасия не раз показывала безупречную пластику, как делала это и прежде. Отчего далеко не все ее январские шпагаты пришлись по нраву подписчикам. Балерину начали упрекать в однообразии. Но на этот раз хейтерам придется промолчать. Автор поста закрыла возможность для его комментирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуголая Волочкова в образе Санты установила елку на тропическом пляже.

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