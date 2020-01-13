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  4. Полуголая Волочкова в образе Санты установила елку на тропическом пляже

Полуголая Волочкова в образе Санты установила елку на тропическом пляже

, 22:56 | Светлана Александрова Фото 88

Балерина повеселила поклонников снимком в купальнике и колпаке Санта-Клауса на Старый Новый год.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиков со Старым Новым годом «новогодней» фотографией с тропического пляжа. Чтобы сделать снимок, балерина установила на песке искусственную елку, чем повеселила пользователей. На фото Анастасия позирует на фоне синтетического символа Нового года в купальнике, шапочке Санта-Клауса и в шлепанцах, украшенных цветами.

«Поздравляю вас со всеми праздниками», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Поклонники балерины поздравляют свою любимицу в ответ и отмечают, что во время отдыха в Таиланде она прилично загорела и похудела.

«Просто класс! На обложку журнала!»

«Ну, хороша же снегурочка!

«Елка стремная, Анастасия прекрасная», — пишут фанаты.

Не обошлось и без злопыхателей, которые никогда не упускают случая оставить язвительный комментарий на странице Волочковой.

«Почему не в шпагате на елке?»

«Мне тапки напоминают венки».

«Эй, кто-нибудь! Поставьте уже Настю в другую позу!», — возмущаются критики.

Ранее как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала, как ее покусала огромная черепаха.

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