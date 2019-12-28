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  4. «А куда тянется рука?»: Топалов выложил фото с обольстительной Снегурочкой-Тодоренко

«А куда тянется рука?»: Топалов выложил фото с обольстительной Снегурочкой-Тодоренко

, 15:50 | Игорь Рязов Фото 96

Звездная пара порадовала своих подписчиков свежим прочтением сочетания нарядов самого популярного дуэта сказочных персонажей.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов выложил на своей странице в Instagram совместное фото с супругой Региной Тодоренко. Певец нарядился в традиционный костюм Деда Мороза, а вот его «Снегурочка» предпочла современное прочтение костюма внучки волшебника. На Регине — шикарное длинное платье бирюзового цвета.

На снимке певец приобнимет жену на фоне новогодних декораций. Тодоренко стоит в профиль, и обтягивающее платье с металлическим блеском выгодно подчеркивает ее фигуру.

Instagram @vladtopalovofficial

В посте Топалов предупредил о переносе эфира с розыгрышем подарков среди его подписчиков. Он объяснил это тем, что Регина не успевает к мероприятию.

В комментариях пользователи массово просят фортуну не обделять их вниманием. Часть подписчиков обратили внимание на платье Тодоренко, а также на ее позу. Некоторые шутят.

«Самая лучшая парочка»;

«Мне бы платье, как у Регины»;

«Удача, повернись ко мне передом, а Регина — задом»;

«Надеюсь, птица счастья клюнула меня. А куда тянется рука?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатов позабавило пикантное фото Топалова и Тодоренко на кухне.

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